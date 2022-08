L'indice delle società High Tech italiane dà qualche segnale positivo (+0,43%), notevole balzo in avanti per It Way

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 140.132,4, in crescita dello 0,43%, mentre l'registra una risalita dello 0,39% a 745.Tra i titoli adel comparto tecnologia, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,64%.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,17%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,73%.