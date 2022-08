Open Fiber avanti col Piano. Bertinetti: realizzato a luglio record 2mila Km di infrastruttura

(Teleborsa) -procede a grandi passi nell'ed ha realizzato a luglio un, gettando le basi per la. E' quanto spiegato in una intervista a Qn da, manager di lungo corso e grande esperienza nel settore, entrato solo quattro mesi fa nel team dell'Ad Mario Rossetti come. Una esperienza che definisce "entusiasmante" e "positiva" grazie alla motivazione ed alle competenze che ha trovano nel Gruppo. In Italia il manager conta di mettere a frutto le esperienze fatte all'estero, portando un approccio multiculturale centrato sull’empowerment delle persone.Tirando le somme dei, il manager ha ricordato che l'azienda si è, quelle più redditizie dove è presente un unico operatore di rete?, e sono stati stretti una serie dicommerciali: conper la condivisione delle infrastrutture e conper rafforzare l’FWA.I lotti aggiudicati a OF - spiega Bertinetti - coinvolgono circaper un totale di circa, cui si aggiungeranno altri 3 milioni di unità immobiliari delle Aree Grigie commerciali, per le quali non è previsto l’intervento pubblico. In totalefra case, uffici, imprese e sedi della PAIl manager ha poi citato il, che mette in sicurezza i fondi UE FESR, con l'obiettivo di realizzare nei tempi previsti il piano sulle, cioè nei comuni rurali o isolati dove l’assenza di una connettività adeguata determina un pesante digital divide. "Le Aree Bianche sono una priorità", ha sottolineato il manager, sottolineando "qui il nostro impegno è una". Alla fine del 2021, erano stati realizzati circa 38mila chilometri di infrastruttura sugli 85mila complessivi dell’intero progetto nelle Aree Bianche mentre nel 2022 si punta realizzarne oltre 18mila, cioè la metà di quanto fatto nei quattro anni precedenti., sono statie, al momento, abbiamo oltre 1.000 cantieri aperti. In sette mesi abbiamo messo in vendibilità 500 mila unità immobiliari in FTTH edsaranno, inoltre, completate leper l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture di materiali per un importo complessivo didi euro", spiega Bertinetti, assicurando che "il 2023 sarà l’anno della svolta decisiva nelle Aree Bianche".Il manager ha parlato anche dellache assilla il settore delle infrastrutture e dell'edilizia, ricordando che ad oggi sono impiegate 8.000 persone, fra dipendenti diretti e indotto, ma c'è l'esigenza di raddoppiarli. "Per dare una risposta concreta - spiega il responsabile Network & Operations di OF - abbiamo deciso di cambiare il paradigma esistente dando vita a, un consorzio con il Gruppo ASPI".Parlando delleBertinetti ha spiegato che si conta di "raggiungere gli, in combinazione con l’avvio delle Aree Grigie, anche attraverso il continuo. Ma anche rendere Open Fiber un’azienda sempre più data driven, una trasformazione digitale che trova terreno fertile in una realtà giovane e agile come la nostra".