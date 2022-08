ANIMA holding, informativa sul programma di acquisto di azioni proprie

ANIMA Holding

il principale asset manager indipendente in Italia

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli azionisti in data 31 marzo 2022 e il cui avvio è stato comunicato il 14 luglio 2022,ha reso noto di aver, dal 22 al 26 agosto 2022, complessivamenteal prezzo medio di 3,3597 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati il 29 agosto e considerate le azioni ordinarie già in portafoglio, ANIMA Holding detiene 9.885.370 azioni proprie pari a circa il 2,85% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 3,284 euro.