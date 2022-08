Borsa New York ancora sotto una pioggia di vendite

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata no per il listino USA, che prosegue il movimento di correzione avviato venerdì scorso, in seguito alle parole del Presidente della Fed Jerome Powell, che ha anticipato una politica improntata su tassi di interesse più alti più a lungo. Questa indicazione restrittiva ha provocato una caduta dei mercati azionari tanto che oggi i rendimenti dell'obbligazionario danno una probabilità del 70% che a settembre sia annunciato un nuovo ritocco di 75 punti.Anche il dollaro sta scontando la probabilità di tassi di interesse più elevati ed u maggior rigore contro l'inflazione indomabile e sosta sui massimi degli ultimi 20 anni a 0,997 contro euro. Focus questa settimana sullo stato del mercato del lavoro con il Job Report ed il rapporto di ADP.Alla borsa di New York ilparte in calo dello 0,62%; si muove al ribasso anche l', che perde lo 0,58% a 4.034 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%; con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,5%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,10%),(-1,05%) e(-1,04%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite colpiscono, che prosegue le contrattazioni a -2,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Tra i(+16,19%),(+2,72%),(+1,75%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.scende dell'1,32%.Calo deciso per, che segna un -1,29%.