Caleffi, comunicazioni sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 luglio 2022 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti dell'11 maggio 20221,ha comunicato di aver, dal 18 al 26 agosto 2022, complessive(pari allo 0,048% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 1,158 euro per unpari aA seguito degli acquisti appena comunicati, al 28 agosto Caleffi detiene 705.769 azioni proprie, pari al 4,516% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, appiattita la performance dicon i prezzi allineati a 1,16 euro.