CSP International, perdita semestre a 2,3 milioni e ricavi +12%

CSP International Fashion Group

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi euro, che si confronta con un risultato negativo di 2 milioni di euro del primo semestre 2021.del primo semestre 2022 sono passati da 35,1 arispetto al corrispondente semestre dell’esercizio precedente., al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, èdi euro, in peggioramento rispetto al risultato negativo di 0,1 milioni di euro del primo semestre 2021, mentredi euro, in peggioramento rispetto al risultato negativo di 1,9 milioni di euro del primo semestre 2021.Laè positiva per 2,7 milioni di euro e si confronta con una posizione negativa di 2,4 milioni del primo semestre dell’anno precedente.