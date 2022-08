Cybersecurity: “Italia 4° Paese a rischio, IA contro attacchi”

(Teleborsa) - Il progettoapproda aper la decima tappa del Tour 2022. Da giovedì 1 a sabato 3 settembre 2022, al Jardin De L’Ange (via Roma, 88) una tre giorni di incontri, mostre e spettacoli gratuiti con l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria e digitale per contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale. Filo conduttore di quest’anno è lacome risposta alla dimensione digitale della violenza di genere.L’iniziativa, promossa per il terzo anno consecutivo da, presidente Claudia Segre, si svolge in collaborazione con il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, Courmayeur Mont Blanc e l’associazione Pourparler, con il patrocinio del Comune di Courmayeur, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione UE, ASviS, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna e con la partnership di Luce! e Quotidiano Nazionale.“L’intelligenza artificiale può aiutare a difendersi meglio dagli attacchi informatici, sempre più frequenti nel nostro Paese ai danni soprattutto di giovanissimi e anziani. Secondo l’ultimo rapporto Censis sulla sicurezza informatica, infatti, al 64,6% di cittadini e imprese è capitato di essere bersaglio di e-mail ingannevoli per estorcere dati sensibili - ha detto la presidente- L’European Union Agency for Cybersecurity nel suo ultimo focus mette in guardia sulla minaccia derivante da attacchi ransomware in cui l’Italia è tra i Paesi più a rischio, al quarto posto dietro Stati Uniti, Germania e Francia. Nel corso del 2021 il Cnaipic, Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia postale, ha gestito 5.434 attacchi informatici significativi, in media 15 al giorno, ai danni di servizi informatici di sistemi istituzionali, infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, infrastrutture sensibili di interesse regionale, grandi imprese. Sono 110.524 gli alert di sicurezza riferibili a minacce per sistemi informatici/telematici oggetto di tutela del Centro”.