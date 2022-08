Energia, Musk, c'è ancora bisogno di petrolio e gas altrimenti di rischia collasso

Tesla

(Teleborsa) - Il fondatore di, sorprende tutti ed ammette che, altrimentie le aziende non avrebbero più energia sufficiente per andare avanti. "Realisticamente penso che dobbiamo usare petrolio e gas nel breve termine, perché altrimenti la civiltà crollerà", ha affermato l'imprenditore in occasione di un evento sul futuro dell’energia a Stavanger, in Norvegia.Il Ceo di Tesla ha suggerito cheche è giustificata "alla luce delle sanzioni contro la Russia" anche perchéper completare" laMusk ha comunque auspicato un aumento delle rinnovabili, in particolare, affermando "che potrebbe diventare una fonte di energia fondamentale, soprattutto nei periodi in cui la richiesta è più alta".Il numero uno di Tesla si è espresso, facendo cenno ai piani del governo tedesco di chiudere tutte le centrai entro fine anno ed ha affermato che "dal punto di vista della sicurezza nazionale, è folle e dannoso per l'ambiente chiuderli".