Fine Foods, aggiornamento sull’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie

Fine Foods & Pharmaceuticals

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 13 maggio 2022 in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2022,ha comunicato di aver, dal 22 al 26 agosto 2022, complessivepari allo 0,0027% del capitale sociale al prezzo medio ponderato di 8,5537 euro, per uncomplessivo pari aA seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 26 agosto, la Società detiene 1.012.740 azioni proprie, pari al 3,9622% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, scendecon i prezzi allineati a 8,32 euro, per una discesa del 4,91%.