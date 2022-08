Generali, informativa sul buy-back

Generali

(Teleborsa) -ha comunicato di avere, dal 22 al 26 agosto 2022, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 14,97 euro per azione, per uncomplessivo diL’operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 2 agosto circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback) ai fini del loro annullamento, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 ed a seguito di quanto comunicato il 29 aprile 2022.A seguito degli acquisti effettuati, al 26 agosto la compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 11.848.244 azioni proprie, pari allo 0,75% del capitale sociale.Intanto a Milano,registra una flessione dello 0,98% rispetto alla vigilia, e si attesta a 14,58 euro.