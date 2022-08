Giornata drammatica a Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino di, in avvio di settimana, così come per le altre piazze asiatiche dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha confermato il suo impegno ad aumentare i tassi per combattere l'inflazione elevata, avvertendo che la politica aggressiva non sarà indolore.L'indice giapponese Nikkei ha chiuso gli scambi con una pesante flessione del 2,50%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàVariazioni negative per(-0,71%); con analoga direzione, depresso il mercato di(-2,02%).In ribasso(-1,45%); sulla stessa linea, in netto peggioramento(-2,04%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,34%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,26%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,43%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,66%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 8,9%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52,1 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 50,4 punti).