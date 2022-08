Il comparto utility in Italia si muove verso il basso (-1,87%), alerion Clean Power si muove verso il basso

settore utility italiano

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 29.202,3 perdendo -554,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 346, dopo un avvio di sessione a 351.Tra le azioni italiane adell'indice utility, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,60%.scende del 2,07%.Tra ledi Milano, sottotono, che passa di mano con un calo del 2,05%.Calo deciso per, che segna un -1,5%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.