Italian Exhibition Group chiude semestre in ripresa. Brasini entra nel CdA

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il settore fieristico-congressuale torna in auge e si avvia a tornare ai livelli pre-pandemici. Lo confermano i, che ha chiuso il primo semestre dell'esercizio condi euro rispetto ai 7 milioni di euro del primo semestre 2021, nel quale le restrizioni per la pandemia Covid-19 avevano limitato fortemente il business.del primo semestre è, in aumento di 17,5 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente dove si registrava una perdita di 14,1 milioni di euro. L’Ebitda Adjusted, depurato degli effetti di alcune specifiche partite di natura non ricorrente, ammonta nel primo semestre a 5,7 milioni.di euro e risulta in miglioramento di 18,9 milioni rispetto al risultato registrato nel medesimo periodo dell’esercizio precedente.Il periodo chiude con undi pertinenza degli azionisti della Capogruppo, in miglioramento rispetto alla perdita di 25 milioni dello stesso periodo 2021.Laal 30 giugno 2022 ammonta a 117,3 milioni di euro, in incremento per 11,7 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2021.Oltre ad aver approvare la relazione finanziaria al 30 giugno 2022, il CdA di IEG haquale componente del consiglio, dimessosi lo scorso 18 luglio., laurea in Economia e Commercio all’ateneo bolognese,, residente a Rimini, il nuovo manager ha sposato lo sport per passione e formazione professionale e grazie a questo ha incontrato IEG che tra i pillar del piano strategico presentato appena un mese fa vede anche lo sport.Da sportivo Brasini ha anche vestito per 45 volte la maglia azzurra della, sport che, da giocatore, lo ha visto vincere numerosi titoli tra cui uno Scudetto e una Coppa Italia. Attualmente è direttore centrale della, global service leader italiano per la fornitura di servizi applicativi e soluzioni editoriali alle P.A. locali, e tra il 2011 e 2021 ha ricoperto la carica dicon deleghe alle Risorse Umane, Risorse Finanziarie, Patrimonio e Demanio Comunale, Società Partecipate, Fundraising e Politiche dello Sport.Tra i più recenti incarichi di Brasini figurano inoltre quello di consigliere in, Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna e quello di presidente, per il quale il Comune di Rimini è stazione appaltante.