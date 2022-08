ACI Milano e Metro 5: un gemellaggio per la mobilità sostenibile

(Teleborsa) -grazie all'accordo siglato con. Per festeggiare il centenario dell’Autodromo Nazionale Monza è stato presentato oggia 360 gradi di un convoglio dellae della banchina della Stazione Bignami, anche per rendere omaggio al prolungamento della Metro 5 fino a Monza.Presenti all'evento Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Milano, Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato M5, e dei Rappresentanti di Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza e Autodromo Nazionale Monza.. Abbiamo fatto, abbiamo festeggiato la Nazionale di calcio quando ha vinto gli Europei, abbiamo istituito il treno Milano-Cortina e siamo felici ora di poter partecipare alla celebrazione dei 100 anni dell'autodromo di Monza", ha commentato, aggiungendo "il treno allestito è particolarmente immersivo, una comunicazione unica nel suo genere a livello italiano e probabilmente anche a livello europeo, perché vogliamo rendere il viaggio dei nostri clienti una esperienza più che uno spostamento"."Abbiamo raggiunto iled abbiamo ancora parecchi tifosi che ci stanno chiedendo la possibilità di essere ammessi", ha commentato, presidente dell', aggiungendo "ora sta a noi assieme alle amministrazioni locali fare di tutto perché questa attività la si possa svolgere nei tempi più rapidi possibili in modo da dare a Monza la possibilità di celebrare il centenario dell'autodromo e il treno che lo rappresenta".", ha spiegato, Presidente Automobile Club Milano, sottolineando "l'iniziativa di oggi raggruppa queste due principali attività"."Oggi è unche, assieme al Comune di Milano ed al Comune di Cinisello e di Sesto, ha investito un importo considerevole per il prolungamento della M5 da Bignami fino a Monza", ha affermato Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture Trasporti Regione Lombardia.per tutto il progetti, cui sono stati aggiuntie per fare in modo che l'arrivo della metropolitana sia assolutamente coordinato con le altre possibilità di movimento del pubblico, quindi con il ferro e con la gomma".L'Assessore alle Infrastrutture ha affrontato anche il delicato tema della, sottolineando che gli aumenti sono inferiori all'inflazione e che le notizie relative al possibile congelamento delle stesse sino a novembre, da parte del Comune di Milano, è in realtà dovuto ai tempi tecnici di aggiornamento.