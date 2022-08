Cerved Rating Agency e Open-es insieme per condivisione dati ESG

(Teleborsa) -, l'iniziativa lanciata nel 2021 da Eni, con Boston Consulting Group e Google Cloud per fare sistema e crescere nel percorso verso la sostenibilità. La nuova collaborazione si pone l'obiettivo die delle valutazioni delle performance di sostenibilità delle imprese con il sistema industriale e finanziario.metterà a disposizione delle aziende presenti su Open-esintegrando ladi sostenibilità delle imprese a beneficio delle filiere produttive, degli istituti di credito e tutti gli altri stakeholder del mercato."Siamo orgogliosi di aver siglato l’accordo con Open-es che ci consente di apportare la nostra esperienza e know how ad un’iniziativa strategica di sistema finalizzata al coinvolgimento delle imprese in un percorso di crescita e miglioramento continuo delle performance di sostenibilità", ha commentato, Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency, ricordando che "grazie ad una metodologia proprietaria e ad un team di analisti specializzati l'agenzia è ormai un punto di riferimento per la valutazione ESG delle imprese e ha creato soluzioni in grado di assegnare un giudizio a tutte le aziende a prescindere dalle loro dimensioni".Questo accordo consentirà di offrire alle imprese un’esperienza di, potendo le stesse gestire le proprie informazioni e valutazioni ESG su un'unica piattaforma e ottimizzando la condivisione con tutti i propri stakeholder. Inoltre, le società capo-filiera e gli istituti bancari potranno ottenere un quadro di valutazione completo delle performance di sostenibilità delle imprese grazie all’accesso a variabili economico-finanziarie, dati ESG e rating riconosciuti, gestendo pertanto in maniera integrata la propria value chain., Program Manager di Open-es, ha affermato "teniamo molto a questa collaborazione poiché rappresenta un nuovo importante passo per rispondere concretamente alle esigenze delle imprese nel loro percorso di misurazione e miglioramento sulle dimensioni ESG, in linea con il profilo di inclusione che caratterizza fin dal principio l’iniziativa Open-es".