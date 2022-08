Energia, ARTE: operatori elettrici trattati alla stregua di ammortizzatori sociali

(Teleborsa) - Il Governo non può continuare acon delle misure che impattano sui soli: anche questi ultimi, al pari di qualunque altra azienda e dei consumatori. La denuncia arriva da, che riunisce oltre 140 aziende del settore in una lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani, al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e al presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Roberto Rustichelli.Per l'associazione delle compagnie energetichedella componente energia e"Il- spiega nella lettera il presidente dell’Associazione Marco Tonino Ferraresi nella lettera - ha adottato, quando invecee sensibilizzare gli utenti verso comportamenti virtuosi"."La- si afferma - è stata, costretti a assumere la funzione di ammortizzatore sociale in sostituzione dello Stato. Lo scenario è destinato inoltre a peggiorare nell’immediato, visto che gli insoluti aumenteranno nelle fatturazioni di settembre e ottobre".Stando così e cose. L'Associazione ARTE chiede quindi di intervenire prima di tutto sul meccanismo di formazione del prezzo dell’energia.