Il comparto alimentare a Piazza Affari viaggia molto alto (+2,17%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

indice EURO STOXX Food & Beverage

listino principale

Campari

Ftse SmallCap

Enervit

Orsero

Newlat Food

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dele che guadagna il 2,17%, dopo la chiusura di ieri a quota 114.922,2.L'intanto guadagna l'1,14%, dopo un inizio di seduta a quota 504.Nel, scambia in profit, che lievita del 2,38%.Tra le azioni del, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,46%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,96%.avanza dello 0,89%.