Wall Street cerca il rimbalzo

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street che cerca di scrollarsi di dosso i timori innescasti dalla conferma, da parte della Federal Reserve, della linea dura per contenere l'inflazione , con ulteriori rialzi dei tassi anche a rischio di provocare sofferenza all’economia degli Stati Uniti. D'altronde il discorso del presidente Powell, molto atteso, ha trasmesso il messaggio da falco che gli operatori di mercato stavano aspettando.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.039 punti. In moderato rialzo il(+0,5%); come pure, leggermente positivo l'(+0,29%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,87%),(+0,52%) e(+0,51%). Il settore, con il suo -2,03%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,37%),(+1,34%),(+1,28%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,40%.(+2,73%),(+1,91%),(+1,89%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,71%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 19,5%; preced. 20,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 97,9 punti; preced. 95,7 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 128K unità)14:15: Occupati ADP.