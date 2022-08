Andamento positivo per il comparto tecnologico a Milano (+0,73%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

Wiit

It Way

Sabaf

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 135.385,9, e si è poi portato a quota 134.820,8, in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 708, dopo aver avviato la seduta a 705.Tra i titoli del, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,96%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,57%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,21%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,75%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,60%.