Fed non allenta la presa sui tassi. Mester: oltre il 4% nel 2023

(Teleborsa) - Anche se aumenta il rischio recessione, la Banca centrale americana non sembra orientata ad allentare la presa sui tassi di interesse. Anzi, come detto dalla, potranno arrivare oltre il 4% nel 2023.“La mia view al momento è che sarà necessario portare i tassi sui fed funds a un valore al di sopra del 4% entro la fine dell’anno prossimo, per permanere a quel livello”, ha detto Mester. Ciò significa che - secondo Loretta Mester - la Fed di Jerome Powell non taglierà i tassi per tutto l’arco del 2023.Attualmente i tassi USA sono al 2,25%-2,50%.Loretta Master è membro votante del Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale americana, preposto alla determinazione dei tassi di interesse.