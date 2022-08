In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Il mercato americano prosegue la scia negativa avviata dopo le dichiarazioni di Powell, che preannunciano nuove mosse ultra restrittive. A Wall Street, ilè in calo (-0,96%) e si attesta su 31.791 punti in chiusura, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 3.986 punti.Variazioni negative per il(-1,13%); con analoga direzione, in ribasso l'(-1,06%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,36%),(-1,71%) e(-1,48%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,82%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,44%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,17%.Al top tra i, si posizionano(+2,10%),(+1,51%),(+1,48%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,72%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,21%.