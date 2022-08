Missione Artemis secondo tentativo di lancio il 3 settembre

(Teleborsa) - Laha programmato laper sabatoalle 20:17 ora italiana. La partenza del razzo vettore, inizialmente prevista alle 14:33 del 29 agosto scorso, era stata rimandata dopo la sospensione del countdown 40 minuti prima del lancio.Il rinvio era stato deciso a seguito diRS-25 del primo stadio alimentato da una miscela a idrogeno e ossigeno liquidi. In particolare, i responsabili della missione Artemis 1 avevano rilevato una, più elevata rispetto a quella di raffreddamento a - 420 gradi Fahrenheit. Una criticità che, non grave, a cui è stato possibile ovviare mediante la regolazione della portata del propellente.SLS spingerà laverso l’orbita lunare, testando le condizioni a cui gli astronauti saranno sottoposti nelle future missioni, con l’obiettivo di affidare a una donna il ritorno sulla superficie selenita. Si spera, quando sarà stata completata e entrata in funzione il, la prima stazione spaziale lunare. Anche in questo caso, come per Orion, con tanto contributo tecnologico dell’Europa e dell’Italia.