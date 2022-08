PayPal in rialzo, assist da analisti

Paypal

S&P 100

piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili

S&P 100

Paypal

Paypal

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,54% sui valori precedenti.A fare da assist è la promozione giunta da Bank of America. Gli esperti dell'ufficio studi ha alzato il giudizio a "buy" dal precedente "neutral", prevedendo che l’attivista Elliott Management spingerà per ulteriori riduzioni dei costi.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1%, rispetto a -3,94% dell').Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 95,74 USD. Primo supporto a 93,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 92,19.