Piazza Affari: andamento sostenuto per BPER

istituto di credito emiliano

FTSE MIB

BPER

Banca Popolare emiliana

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,549 Euro. Primo supporto visto a 1,515. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,496.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)