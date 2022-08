Pnrr, Istat dedica due nuove Direzioni al monitoraggio del Piano

(Teleborsa) - Nell'ambito della propria offerta di statistiche legate all'attuazione del PNRR, lannuncia di aver dedicato aldi analisi e valorizzazione dei dati.è conferito l’incarico diè invece conferito l'incarico diLe nomine hanno una durata triennale a decorrere dal 1 settembre 2022."Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta per il nostro Paese un ciclo di policy senza precedenti – spiega il– e la statistica ufficiale dovrà esserne all'altezza, offrendo quadri informativi e analisi utili, indipendenti e tempestive sull’impatto degli investimenti e delle riforme messe in campo. Per questo abbiamo deciso di dedicare due Direzioni centrali alla valorizzazione di queste statistiche sui fronti dell'economia e delle dinamiche sociali e di popolazione".Come indicato nelle delibere di nomine,"nel corso degli anni ha maturato numerose e qualificate esperienze in ambito socio-demografico con ruoli e compiti dirigenziali e di coordinamento ad alto livello. Ha ampie competenze tecniche, manageriali e direzionali e dimostra un’eccellente attitudine all’innovazione e alle scelte strategiche" mentre"ha maturato una carriera ricca di esperienze nel campo dell'analisi economica con compiti dirigenziali apicali a livello nazionale e di coordinamento in campo internazionale. Ha competenze tecniche, manageriali e direzionali e spiccata attitudine all’innovazione e alle scelte strategiche".