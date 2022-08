Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia (-1,07%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Terna

Hera

Italgas

media capitalizzazione

IREN

Acea

Ftse SmallCap

Edison R

Greenthesis

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 29.435,3, in diminuzione di 312,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 338, dopo aver avviato la seduta a 342.Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, si muove verso il basso, con una flessione del 2,05%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,51%.Tra i titoli adell'indice utility, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,16%.Tra le azioni del, composto ribasso per, in flessione del 2,72% sui valori precedenti.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,96%.