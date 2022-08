Sotto i livelli della vigilia il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-0,61%)

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Iveco

Prysmian

Leonardo

Ftse MidCap

Antares Vision

Danieli

Datalogic

small-cap

Gefran

Civitanavi Systems

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo, mentre l'accusa una forte perdita.Il, che ha avviato gli scambi a quota 37.497,1, ha chiuso a 37.153,1, in calo di appena -229,3 punti rispetto ai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'si porta a 898, dopo aver aperto a 913.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni industriali, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo del 2,09%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dell'1,19%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 31 agosto con una variazione percentuale negativa dell'1,16% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, chiusura negativa per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,21%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,60%.Performance infelice per, che chiude la giornata del 31 agosto con una variazione percentuale negativa dell'1,15% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,21%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo del 2,17%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,79%.