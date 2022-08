Stipendi, in 30 anni in Italia solo lo 0,3% di aumento. Anief: docenti e Ata tra i più impoveriti

(Teleborsa) - Gliin Italia sono praticamente fermi a trent’anni fa: da un’analisi dei datiprodotta oggi dal Il Fatto Quotidiano risulta che tra il 1990 e oggi nel nostro Paese l’aumento medio delle buste paga è stato di appena lo 0,3%: “29.694 euro contro i 29.588 del 1991”. "In questi giorni, i partiti politici italiani, evidentemente consci di questo, si stanno azzuffando per promettere incrementi stipendiali mirabolanti, ad iniziare da quelli del: sono a piena conoscenza del fatto che docenti e Ata, con il contratto scaduto da quasi quattro anni, vengono pagati a fine mese meno degli impiegati italiani e la metà di tanti colleghi europei", ha denunciato in una nota di Anief.L'associazione ha citato anche la proposta degli economisti Tito Boeri e Roberto Perotti lunedì su Repubblica che indica "di non fermarsi ai meri finanziamenti dello Stato, chiedendo che a pagare di più siano i datori di lavoro, grazie alsalariale legale e approvando una nuova legge sulladei lavoratori che velocizzi il rinnovo di contratti scaduti da anni".Anief ritiene questa seconda parte della proposta particolarmente interessante: “Bisogna recuperare subito almeno una parte dell'nel corso degli ultimi anni, ben il 14% tra il 2008 e il 20018 – dice, presidente nazionale Anief – andando a sottoscrivere in fretta ildel pubblico impiego degli anni 2019, 2020 e 2021. Diamo al personale della scuola, oltre un milione e 100mila lavoratori i soldi che sono già loro: parliamo di cifre che vanno da 103 lordi fino a 123 euro per i docenti, da 88 euro fino a 97 per gli Ata. E anche tra i 2mila e i 3mila euro di arretrati. Subito dopo, è chiaro che occorrerà cambiare registro, cambiando lache danneggia i lavoratori tra un contratto e l’altro, per poi portare risorse fresche, ingenti, con le nuove leggi di Bilancio, a cominciare dal quella del 2023”.“Impoverire sempre più chi lavora per lo Stato è uno degli errori più gravi che chi governerà nei prossimi cinque anni non dovrà commettere. Per questo motivo – conclude Pacifico – abbiamo deciso di dare voce a tutti i partiti politici impegnati nellache porterà alle urne il prossimo 25 settembre: si inizia lunedì 5 settembre, con 12 politici candidati a confronto sui temi dell’Istruzione e sul manifesto Anief creato proprio per risolvere i problemi della scuola nel corso della prossima legislatura”.