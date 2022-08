Unicredit, seconda tranche buyback da 1 miliardo approvata dalla BCE

UniCredit

(Teleborsa) -comunica di aver ricevuto l'autorizzazione della BCE per l'esecuzione della seconda tranche del programma di riacquisto di azioni proprie del 2021, per un importo massimo di 1 miliardo di euro.L0'operaizone ha con un impatto pari a 32bps del CET1 ratio aggiornato al secondo trimestre 2022. Questo porterà il buy-back totale del 2021 a circa 2.580.000.000 di euro, se sommato alla prima tranche del buy-back del 2021 già integralmente completata.L'avvio del programma di buy-back è subordinato all'approvazione da parte degli azionisti della banca in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà il 14 settembre 2022 e per la quale è stato pubblicato un avviso di convocazione il 27 luglio 2022.