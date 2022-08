VO Vintage 2022: la community dell’orologeria vintage in fiera a Vicenza

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Si rafforza con nuovi eventi, espositori internazionali e partnership l’offerta vintage del salotto dell’orologio e del gioiello d’epoca firmato, dal 9 all’11 settembre prossimi nel foyer del quartiere fieristico diin contemporanea con Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show (9-13 settembre).Alla terza edizione dell’appuntamento dedicato alla community dell’di pregio saranno presenti dealer nazionali e internazionali tra cui Robert Maron Watches (USA) e Tokant (Francia), ma anche brand indipendenti di alta orologeria contemporanea dell’AHCI (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants) come, per la prima volta, Andersen Genève e Matthias Naeschke e le conferme di Vincent Calabrese e Meccaniche Orologi Milano.Oltre ad avere la possibilità di ammirare e indossare oggetti unici e senza tempo, ipotranno confrontarsi con gli opinion leader e i più rinomati esperti di storia e tecnica orologiera grazie a talk e masterclass frontali.