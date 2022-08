Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street che vede fallire anche oggi il tentativo di rimbalzo, dopo tre sedute al ribasso e mentre la Banca centrale americana non sembra orientata ad allentare la presa sui tassi, che, come ha detto la funzionaria Mester, potranno arrivare oltre il 4% nel 2023.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,26%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.980 punti. Senza direzione il(-0,04%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(-0,12%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,72%) e(-0,45%).Tra i(+1,18%),(+0,84%) e(+0,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,31%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.Al top tra i, si posizionano(+6,05%),(+5,96%),(+4,11%) e(+3,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,49%.Crolla, con una flessione del 2,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,49%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (preced. 270K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 52 punti; preced. 52,1 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,48 Mln barili; preced. -3,28 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 25,81K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 10,7%; preced. 12,6%).