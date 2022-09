BPER, ricorso Malacalza su acquisizione azioni residue Carige

Banca Carige

BPER

(Teleborsa) -di, ha presentato ricorso cautelare al Tribunale di Genova per inibire a BPER l’esercizio del diritto di acquistare le azioni ordinarie residue emesse da Carige nel caso in cuiraggiunga la soglia del 95% del capitale ordinario della stessa Carige in esito alla Procedura di Sell-Out. Lo rende noto BPER che ha ricevuto la notifica del ricorso.Il Tribunale di Genova - si legge nella nota - ha fissato l’udienza per la trattazione del ricorso per la data del 14 settembre 2022.BPER "reputa ile provvederà a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti", spiega la banca nella nota.