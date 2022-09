Caro bollette, governo a lavoro su un nuovo decreto: interventi diretti per piccole imprese in difficoltà

(Teleborsa) - Il governo continua la corsa per mettere a punto una famiglie e imprese contro il. Si punta all'elaborazione di unentro la prossima settimana. Si attendono infatti i calcoli dell'andamento delle entrate anche di agosto e, soprattutto, gli incassi della tassa sugli extraprofitti, dopo la stretta introdotta proprio con il decreto aiuti bis a inizio agosto.Si valuta in particolare una proroga della(a carico dello Stato) per chi è in difficoltà proprio per i costi dell’energia. E mentre si valuta come intervenire di nuovo con il credito di imposta per le imprese energivore, si stanno studiando anche interventi diretti, in particolare per le piccole imprese in crisi di liquidità a causa dell'enorme crescita del costo delle bollette.Intanto oggi, 1° settembre, si terrà il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva: la riunione potrebbe servire però anche per condividere il piano per iche il ministro per la Transizione ecologica sta completando. Roberto Cingolani potrebbe infatti presentare una informativa ai colleghi anche per fermarecircolate nelle ultime settimane dallechiuse il sabato alloper due mesi nella Pa.Ad agosto l'per l'intera collettività (Nic) – al lordo dei tabacchi – ha registrato un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente). È quanto è emerso dalle stime preliminari dell'. "Sono l'e ilche producono l'accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, con glie i beni durevoli, spingono l'inflazione a un livello che non si registrava da(quando fu +8,8%)", ha spiegato l'Istituto di statistica.Accelerano anche l, ovvero al netto degli energetici e degli alimentari freschi (da +4,1% a +4,4% ad agosto, non era così da maggio 1996 quando fu +4,7%) e l'inflazione al netto dei soli beni energetici (da +4,7% a +4,9%, non era così da aprile 1996).Tornando all'indice generale, l'accelerazione dell'inflazione su base annua si deve prevalentemente ai prezzi deila cui crescita passa da +42,9% di luglio a +44,9%. In particolare gli Energetici non regolamentati sono passati da +39,8% a +41,6%, mentre i prezzi dei Beni energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +47,9%). Ruolo fondamentale nella crescita dei prezzi è quello svolto dai(da +9,5% a +10,5%) e dei Beni durevoli (da +3,3% a +3,9%).Registrano, invece, un rallentamento i prezzi dei(da +8,9% a +8,4%). La differenza tra beni e servizi Su base annua, spiega ancora l'Istat, accelerano i prezzi dei beni (da +11,1% a +11,8%) mentre è sostanzialmente stabile la crescita di quelli dei servizi (da +3,6% a +3,7%). Si amplia, quindi, ilnegativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -7,5 di luglio a -8,1 punti percentuali). Su base mensile, l'aumento dell'indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+3,0%), dei Servizi relativi ai trasporti (+2,4%, anche a causa di fattori stagionali), degli Alimentari lavorati (+1,2%), dei Beni durevoli (+0,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,7%, anche a causa di fattori stagionali).