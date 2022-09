Costo energia, Anie: rischio produzione per elettrotecnica ed elettronica

(Teleborsa) - È allarme produzione per l’per il rallentamento che potrebbe seguire nei prossimi mesi l’impennata deldeled. Federazione ANIE teme un impatto negativo sulla seconda manifattura d’Europa, che in Italia pesa per 76 miliardi di fatturato e 500 mila addetti. Il Presidente di ANIEchiede un intervento deciso del Governo per ottenere un tetto europeo al prezzo del gas, il disaccoppiamento del costo del gas da quello dell’energia, che solo per il 40% è prodotta con il gas, e infine la sospensione temporanea delle tasse europee per la decarbonizzazione. Alle preoccupazioni per i costi energetici si sommano le difficoltà di approvvigionamento e l’incertezza sui nuovi contratti.vede perciò di buon auspicio le dichiarazioni della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del cancelliere tedesco Olaf Scholz durante il Forum di Bled, che puntano sia a un intervento di emergenza che a una riforma strutturale del mercato dell'elettricità. Mentre, nell’immediato, ANIE auspicaper il rischio di razionamenti in futuro e garanzie per le imprese energivore e gassivore e le filiere strategiche."Il prossimo 9 settembre – dichiara Girardi –, alladel Consiglio dei ministri europei dell'Energia, si discuterà del price cap, e della possibilità di slegare il prezzo dell'elettricità dalle fonti più costose. È fondamentale che la disponibilità di alcuni Paesi, e oggi anche della Germania, si traduca urgentemente in realtà. Anche il nostro Governo deve fare la sua parte con autorevolezza. Occorre arrivare in tempi brevi alla definizione di una nuova strategia energetica a livello europeo".A questi temi si lega poi la necessità di un meccanismo per disaccoppiare il gas dal costo della elettricità prodotta da altre, su cui ANIE lavorerà ad una proposta di sistema con Confindustria. "L’accelerazione sulle– aggiunge Girardi – deve divenire prioritaria: ogni chilowattora di elettricità che l’Italia genera da energia solare, eolica, idroelettrica, da biomasse dal geotermico o dall'idrogeno verde ci rende meno dipendenti dal gas russo. Occorre quindi operare attentamente e urgentemente per semplificare le annose procedure autorizzative e incentivare autoconsumo e comunità energetiche e dare corso agli investimenti messi in campo da Bruxelles con l’iniziativa RePowerEU".