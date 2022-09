Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, che vede fallire ancora una volta il tentativo di ripresa, mentre la Banca centrale americana non sembra orientata ad allentare la presa sui tassi, che, come ha detto la funzionaria Mester, potranno arrivare oltre il 4% nel 2023.Ilaccusa una discesa dello 0,88%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 3.955 punti. In lieve ribasso il(-0,57%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,82%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,21%),(-1,05%) e(-0,96%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,22%.Calo deciso per, che segna un -1,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.Tra i(+7,22%),(+4,56%),(+3,67%) e(+3,22%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,53%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,69%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,46%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 25,81K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 10,7%; preced. 12,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 249K unità; preced. 243K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -4,6%; preced. -7,3%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,3 punti; preced. 52,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 52,8 punti)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,5%).