Giù Tokyo e le altre piazze asiatiche dietro Wall Street

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino die sulle altre piazze asiatiche, dopo i cali registrati a Wall Street, mentre crescono i timori tra gli investitori per possibili ulteriori aumenti dei tassi della Federal Reserve mirati a contenere l'elevata l'inflazione.L'indice giapponese Nikkei chiude con una pesante flessione dell'1,59%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(-0,2%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.In discesa(-1,41%); con analoga direzione, pesante la Borsa di(-1,81%).Leggermente negativo(-0,66%); sulla stessa tendenza, depresso il mercato di(-1,61%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,13%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,31%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52,1 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 50,4 punti).