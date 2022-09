L'indice del settore chimico si muove verso il basso (-2,36%), si concentrano le vendite su SOL

comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

mid-cap

SOL

Ftse SmallCap

Aquafil

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 22.104 perdendo -521,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 1.242, dopo un avvio di sessione a 1.259.Tra leitaliane, seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,69%.Tra le azioni del, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,48%.