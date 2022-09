Milano arretra insieme agli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti. Negativo anche il mercato USA. A pesare sui listini azionari concorrono le preoccupazioni di una possibile recessione, emersi chiaramente dagli ultimi dati dei PMI, in risposta alle politiche restrittive delle banche centrali.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,93%. Lieve calo dell', che scende a 1.699,6 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,66%), che ha toccato 87,17 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,91%.scende, con un ribasso dell'1,60%, crolla, con una flessione dell'1,86%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,48%.Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,19%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 23.287 punti.In netto peggioramento il(-1,66%); con analoga direzione, pessimo il(-1,93%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,44 miliardi di euro, in deciso ribasso (-35,85%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,25 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,42 miliardi., segna un buon incremento, che riporta un +0,58% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,62%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,36%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,92%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,55%.del FTSE MidCap,(+3,37%),(+2,74%),(+2,16%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,04%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,07%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,81%.