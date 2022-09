SACE, Liguti alla guida della sostenibilità in Europa per le Nazioni Unite

(Teleborsa) - Dal prossimo 3 ottobresarà il nuovoDal marzo 2018 Liguti ha ricoperto il ruolo diIn precedenza Liguti, laurea in Economia all'Università Bocconi di Milano e Master alla London School of Economics e alla Leicester University, ha trascorso 11 anni in, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle attività di Project Financing, Corporate Strategy & Business Development, Corporate Finance and Investment Banking, fino a ricoprire la carica di Global Head of Government and Export Finance, gestendo i rapporti di General Electric con le società di credito all’esportazione e le istituzioni finanziarie internazionali.In precedenza ha lavorato al. Gran parte del suo percorso professionale si è svolto all'estero, tra Francia, Svizzera, Russia, Regno Unito e Stati Uniti.