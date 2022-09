BCC Brescia, utile netto 1° semestre a 19 milioni

(Teleborsa) - Lachiude il primo semestre con un. La continua e costante crescita dellerilevabile ormai da anni, sottintende una ferma convinzione nella piena efficacia del modello di business non basato principalmente sul margine di interesse ma sui servizi resi e sulla consulenza prestata alla clientela.Lada clientela aumenta aincrementando sia la componente diretta (+6,5%) che indiretta (+16,3%). Gli Impieghi aumentano a 1.911 milioni, in crescita rispetto all’anno precedente dell’8,4%.La solidità della banca trova conferma nell’entità del suo patrimonio netto, pari a 286,5 mln (sostanzialmente stabile rispetto al 30/6/2021), che la colloca tra le prime 10 Bcc in Italia. La solidità patrimoniale è misurata anche dal coefficientecontro una media del sistema bancario italiano pari al 15,2% al 31/12/2021.