Borse europee toniche

(Teleborsa) -, che si muovono al rialzo in scia al ritracciamento del prezzo del gas sotto i 230 euro per mwh. La speculazione è stata frenata dai piani della Ue per fissare un price cap al prezzo del gas e dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Si attende questo pomeriggio la pubblicazione del Job Report USA che condizionerà l'andamento del listino americano.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,55%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,35%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,31%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,66%, e composta, che cresce di un modesto +0,56%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,89%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 23.471 punti. Senza direzione il(+0,04%); in moderato rialzo il(+0,4%).di Milano, troviamo(+2,82%),(+2,44%),(+2,39%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,84%),(+1,69%),(+1,45%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,83%.Crolla, con una flessione del 3,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,11%.