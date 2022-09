Cernobbio, Zelensky: "Pronti ad aumentare export gas in Ue. Grati a Italia"

(Teleborsa) - "Faremo tutto per entrare nell'Unione europea, abbiamo iniziato le negoziazioni e saremo di certo insieme a voi in una Europa unita.per aver supportato il nostro paese per l'ingresso nella Ue e per averci protetto dall'aggressione russa". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel corso del suo intervento in video al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il presidente dell'Ucraina ha voluto anche ringraziare l'Italia "per aver dato accoglienza ai tanti rifugiati: non lo dimenticheremo mai", ha chiosato.Zelensky ha anche detto che l'Ucraina "è pronta ad aumentare l'export di elettricità verso l'Europa, ma per questo è importante che l'impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete ucraina: nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l'8% dei consumi di elettricità dell'Italia". "La presenza russa nell'impianto di Zaporizhzhia ci impedisce di contribuire a risolvere la situazione dell'energia in Europa", ha aggiunto. "L'Ucraina - ha chiosato - può diventare un green hub per"Confermiamo il nostro impegno a evitare una crisi alimentare nel mondo, che può evitare una nuova crisi migratoria da Asia e Africa verso l'Europa e in particolare dalle coste del mediterraneo verso l'Italia"- ha proseguito -. Siamo pronti ad aiutare a fermare il nuovo caos sui prezzi in Europa".Quanto alla protezione della centrale di Zaporizhzhia "è una tutela per tutti noi contro il disastro nucleare, non possiamo permetterci rischi". "Siamo stati ad un passo dalla catastrofe e solo grazie alla professionalità degli ingegneri ucraini è stato prevenuto. Non aspettiamo il disastro nucleare per prendere le decisioni. La Russia - ha proseguito Zelensky -