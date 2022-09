L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+3,66%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 21 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 134.708,6, dopo un esordio a 131.594,6.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,84%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,34%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,07%.Tra ledi Piazza Affari, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 6,74%.Bene, con un rialzo del 2,91%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,38%.