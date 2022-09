Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma le altre borse europee, in un clima nel complesso positivo per effetto del ritracciamento del prezzo del gas e dei piani Ue per raffreddare il costo dell'energia. Per confermare il trend si attende anche il Job Report americano che detterà la direzione di Wall Street.Leggera crescita dell', che sale a quota 0,9996. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,72%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,93%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,3%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,64%, e composta, che cresce di un modesto +0,57%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,98%, a 21.511 punti, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,89% rispetto alla chiusura precedente.In frazionale progresso il(+0,21%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,41%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,59%.Su di giri(+2,74%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,62%.Effervescente, con un progresso del 2,58%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,01%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,00%.Tentenna, che cede lo 0,76%.del FTSE MidCap,(+2,26%),(+2,09%),(+1,95%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,37%.In perdita, che scende del 2,84%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,55 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,08%.