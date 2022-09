MISE, accordo da 11,7 milioni con S.C.M. Group per macchinari 4.0

(Teleborsa) - Il ministroha autorizzato un, azienda di livello mondiale nel settore degli utensili, che punta a svilupparedestinati alla lavorazione del legno e alla fabbricazione di mobili.Il progetto, denominato(produzione di mobili personalizzata), sarà realizzato neidove verrà sperimentata una nuova gamma diper migliorare, attraverso la digitalizzazione e la robotica, i processi di levigatura, bordatura e foratura di mobili in pannello e in legno massello.Le risorse per finanziare l’intervento sono complessivamente pari a, di cui il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizionedi euro che consentiranno la creazione di"Il Mise sostiene una delle eccellenze industriali del nostro Paese, capace di sviluppare macchinari altamente tecnologici per l’industria del legno e del mobile. Un gruppo di livello internazionale che ha continuato a investire nei siti produttivi italiani valorizzando le competenze presenti sul territorio", dichiara il ministro Giorgetti.