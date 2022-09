Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,46%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.967 punti.Sulla parità il(+0,02%); guadagni frazionali per l'(+0,44%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,65%),(+1,42%) e(+1,05%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,30%),(-1,38%) e(-0,48%).del Dow Jones,(+2,47%),(+2,16%),(+2,11%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,04%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,66%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.Al top tra i, si posizionano(+5,05%),(+3,37%),(+3,00%) e(+2,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -33,70%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,58%.In perdita, che scende del 7,67%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,44 punti percentuali.