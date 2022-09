Secondo O'Leary dalla recessione vantaggi per Ryanair

(Teleborsa) -, CEO del, parla alla BBC e sfata una serie di assunti circolati nell'estate contrassegnata dalla ripresa del traffico aereo e dalle difficoltà in cui hanno operato i principali hub continentali. Pure ribadendo che la tariffa media del biglietto Ryanair salirà da 40 a 50 euro circa, e che in futuro non sarà possibile mettere in vendita biglietti da 10 euro o anche meno, a causa del pesante rincaro del carburante, O'Leary ha precisato che il gruppo irlandese continuerà a garantire le tariffe più basse in circolazione, confermandosi il più competitivo e conveniente nel panorama del trasporto aereo.Secondo O'Leary, la recessione spingerà i viaggiatori ancora di più verso Ryanair, che intanto ha risposto alla ridotta capacità per la stagione invernale di British Airways lanciando da fine ottobre il più importante operativo da e per il Regno Unito.