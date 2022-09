Tiscali investe in Connecting Project: acquista il 40% per 1,7 milioni

Tiscali

(Teleborsa) -annuncia un importante, società italiana specializzata nell’offerta di soluzioni integrate e ad alto valore aggiunto dedicate agli operatori retail di telecomunicazione. Nello specifico, Tiscali Italia ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita che prevededel capitale sociale di Connecting Project, per un importo pari ad. Il contratto prevede anche, esercitabile da Tiscali Italia fino all’assemblea che approverà il bilancio di Connecting Project relativo all’esercizio 2025, perdelcapitale della società, ad un prezzo pari ad. In caso di esercizio di tale opzione, il socio venditore avrà diritto a cedere a Tiscali anche la residua porzione di capitale, pari al 30% dello stesso, ad n prezzo pari a 750 mila euro.All’indomani dell’integrazione con le attività retail del gruppo Linkem, il Gruppo Tiscali ha dato avvio a questa, finalizzata alla creazione di undi servizi di telecomunicazioni. Ad oggi, in Italia, sono oltre 100 i soggetti autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico alla rivendita di servizi TLC , destinatari dei servizi di questa nuova iniziativa.Grazie all’investimento in Connecting Project e alle rilevanti sinergie infrastrutturali e operative, il Gruppo Tiscali sarà in grado didisponibile, servizi voce, cloud, software e CRM, con un semplice modello one stop shop in grado di fornire ad un operatore retail tutti gli strumenti necessari per essere competitivo nel mercato delle telecomunicazioni.L’Amministratore Delegato di Tiscali,, ha sottolineato che quello dei retailer è "un segmento in crescita che necessita di servizi evoluti ad elevata competenza, che ad oggi non sono presenti nell’offerta dei grandi operatori wholesale" e quindi "Connecting Project è un tassello fondamentale e strategico del nostro progetto industriale affinché i retailer, soprattutto i più piccoli, possano trovare risposta alle loro reali e concrete esigenze".“Sono molto orgoglioso che Connecting Project faccia parte di questo progetto ambizioso insieme al Gruppo Linkem Tiscali, di cuicondividiamo i valori e le prospettive. Sono certo che questa operazione ci condurrà al raggiungimento di importanti risultati di mercato, come sempre orientati a garantire la massima soddisfazione dei nostri clienti", ha affermato l’Amministratore Delegato di Connecting Project,