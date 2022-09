AMCO, Nicola Carnevale nuovo responsabile Direzione Workout

(Teleborsa) - Nicola Carnevale è il nuovo responsabile della Direzione Workout die uno dei principali operatori in Italia nella gestione dei crediti deteriorati.Nicola Carnevale che riporterà direttamente a Marina Natale ha maturato unaDal 2018 è stato responsabile recupero crediti in Juliet Spa, società appartenente al Gruppo Cerved Credit Management. In precedenza, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità presso Banche e Special Servicer italiani tra cui si segnala il ruolo di responsabile del servizio recupero crediti specialistico per Banca Monte dei Paschi di Siena, nonché di responsabile per l’Area Nord della gestione del recupero crediti non performing in Prelios Credit Servicing.