Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/09/2022

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Vigoroso rialzo per il principale indice della Borsa di Londra che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,86%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.144. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7.422,8. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.006,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)